Zerrin Özer 'Borderline' olduğunu açıkladı
Müziği bırakması ile adından söz ettiren Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı.
Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Zerrin Özer, Haziran 2022'de müziği bıraktığını açıkladıktan birkaç ay sonra müziğe geri dönmüştü. Ünlü sanatçı son paylaşımında 'borderline' ile mücadele ettiğini duyurdu.
"Beni tanımıyorsunuz, bıktım artık"
Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Defolup gitmek istiyorum. Nasıl uçlardasınız? Ben borderline’ım, ya sizler? Beni tanımıyorsunuz, bıktım artık. Beni yaftalamanızdan, bıktım bazı kuş beyinlilerden. Yeter yeter be” dedi.
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Zerrin Özer, paylaşımını yorumlara kapalı yaptı.