Zerrin Özer, hayatını oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı
Uzun süredir hastalığıyla mücadele eden sanatçı Zerrin Özer, verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulunurken hayatı belgesel olursa oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı.
'Basit Numaralar' şarkısıyla müzik piyasasında büyük ses getiren Zerrin Özer, uzun zamandır sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu.
Ünlü sanatçı verdiği bir röportajda sağlığınız nasıl sorusuna şöyle yanıt verdi:
''Allah'a şükür şimdi daha iyiyim. Nöroloğum Yıldız Hanım beni yakından takip ediyor. Sürekli baş dönmelerim oluyordu, vertigo olduğumu düşündüm. Baş dönemlerim çok artınca, doktorum incelemeye aldı. Beyincikte sağdaki damarda yüzde 70, soldaki damarda yüzde 30 daralma var. Tedaviye başladım.''
'HASTALIĞIMDAN DOLAYI AĞZIM YAMULDU, DENGESİZİM'
''Orhan Rodoplu hocam da beni son teknoloji aletlere soktu, damarlarımın açılması için. Şimdi çok daha iyiyim. Bu rahatsızlık inanılmaz dengesiz yaptı beni. Rahatsızlığımdan dolayı hem ağzım yamuldu hem de inanılmaz dengesiz yürüyorum.''
'BENİ SERENAY SARIKAYA'NIN OYNAMASINI İSTERİM'
Özer hayatınızın flm olmasını istiyor musunuz? sorusuna ise, ''Evet ama çok iyi bir editörün elinden senaryonun çıkmasını istiyorum. Beni de Serenay Sarıkaya'nın oynamasını isterim. Serenay'ı çok seviyorum. Umarım filmim ileri günlerde çekilir.''