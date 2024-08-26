Zerrin Özer, hayatını oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı

'HASTALIĞIMDAN DOLAYI AĞZIM YAMULDU, DENGESİZİM'

''Orhan Rodoplu hocam da beni son teknoloji aletlere soktu, damarlarımın açılması için. Şimdi çok daha iyiyim. Bu rahatsızlık inanılmaz dengesiz yaptı beni. Rahatsızlığımdan dolayı hem ağzım yamuldu hem de inanılmaz dengesiz yürüyorum.''