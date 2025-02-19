Zerrin Özer, kendisini canlandırmasını istediği oyuncuyu açıkladı
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, hayat hikâyesinin beyaz perdeye aktarılması için iki teklif aldığını açıkladı.
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Hayatının film olması için iki teklif aldığını açıklayan Zerrin Özer, senaryoyu beğenirse kendisini Serenay Sarıkaya'nın oynamasını istediğini söyledi.
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Projeye sıcak baktığını belirten Özer, senaryoyu beğenmesi halinde kendisini canlandırmasını istediği ismin Serenay Sarıkaya olduğunu söyledi.
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Şarkıcı; "Beni Serenay Sarıkaya'nın oynamasını isterim" diyerek tercihine vurgu yaptı.