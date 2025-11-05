Zerrin Özer'den Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi sürüyor.

Zerrin Özer, Eypio ile çıkarttığı 'İtirazım Var' adlı şarkının lansmanında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özer, bir süredir geçirdikleri kalp krizi nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek ve Muazzez Abacı hakkında konuştu.

"DAYANAMIYORUM"

Zerrin Özer; "Sanatçı dostlarımın olumsuz sağlık haberlerini alıyorum ve çok üzülüyorum. Her gün Fatih Bey'e dua ediyorum. İnanın... Mesela yeni öğrendim. Bugün Seda Akay söyledi, sevgili Muazzez Abacı da ABD'de rahatsızlanmış, ona da dua ettim. Duanın en büyük enerji olduğunu inanıyorum. Herkes iyi olsun ne olur. Sağlıklı olsun. Ben dayanamıyorum böyle şeylere" ifadelerini kullandı.

AVUKATINDAN YAPILAN SON AÇIKLAMA

Hâlâ uyutulan Ürek'in durumuyla ilgili avukatından açıklama geldmişti. Sosyal medyada hızla yayılan haberler üzerine bir açıklama yapan Avukat Volkan Alkılıç şu ifadeleri kullanmıştı:

"Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilligini korumakta olup buna ilişkin gerekli açıklamalar tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır.

Bir insanın yaşam mücadelesinin, kimsenin şov ve reyting malzemesi olamayacağını vurgulamakla beraber süreç içerisinde ahlak sınırlarını aşarak, sırf reyting ve tıklanma tüccarlığı adına insan onurunu zedeleyen asılsız haberlerle üzülerek muhatap olunmuştur.

Özellikle ve önemle belirtme isteriz ki, alınan karar doğrultusunda müvekkilin sağlık durumu ile alakalı olarak yalnızca tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından açıklama yapılabilecektir. Menajeri ve hastane haricinde müvekkil hakkında gerek yazılı gerekse sözlü açıklama yapılması, beyanda bulunulması mümkün değildir, bilgi kirliliğini önlemek adına alınan bu husustaki kararı dikkatinize sunarız."