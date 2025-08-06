Zerrin Tekindor'a oğlu Hira'dan doğum günü kutlaması
Usta oyuncu Zerrin Tekindor 61. yaşını kutladı. Oğlu Hira Tekindor, annesiyle birlikte yer aldığıı kareyi duygusal notla sosyal medyadan paylaştı.
'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı Matmazel karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zerrin Tekindor, 5 Ağustos'ta 61 yaşına girdi.
Zerrin Tekindor'un meslektaşı Çetin Tekindor'dan dünyaya gelen oğlu Hira Tekindor, annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
"İYİ Kİ DOĞDUN ANNE"
Londra'da yaşamını sürdüren Hira Tekindor, annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı, Instagram hesabından ''İyi ki doğdun anne! Seni seviyorum'' notuyla paylaştı.