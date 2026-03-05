Zerrin'e Özer'e mahkemeden kötü haber! O şarkılar artık yasak

Türk müziğinin efsane isimlerinden Zerrin Özer, yaklaşık 4 yıldır devam eden hukuk mücadelesinde beklediği haberi alamadı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, sanatçının kültleşmiş eserlerinin dijital haklarına yönelik kritik bir karar çıktı.

Dava sürecinde Süper Müzik, Zerrin Özer’in "kötü niyetli" hareket ettiğini ve albümler üzerindeki hakları haksız yere ele geçirmeye çalıştığını iddia etmişti. Mahkeme, dosyayı ve sözleşmeleri inceledikten sonra şu karara vardı:

Mahkeme, dava konusu olan eserlerin yasal yapımcısının Süper Müzik olduğuna hükmetti.

Zerrin Özer ve Art Records LLC şirketinin, söz konusu şarkıları dijital müzik platformları dahil olmak üzere hiçbir alanda izinsiz kullanamayacağına karar verildi. Sanatçının bu eserler üzerindeki tasarruf yetkisi sınırlandırılarak, mevcut izinsiz kullanımların durdurulması hükme bağlandı.

Hangi Şarkılar Risk Altında?

Dava süreci genel olarak sanatçının geçmiş dönem hitlerini kapsıyor. Zerrin Özer denince akla gelen şu eserlerin dijital dağıtım hakları bu karardan doğrudan etkilenebilir:

"Paşa Gönlüm"

"Dünya Tatlısı"

"Basit Numaralar"

"Son Mektup"



Son yıllarda hem sağlık sorunlarıyla uğraşan hem de müziği bırakma kararıyla hayranlarını üzen usta sanatçı, bu kararla birlikte profesyonel kariyerinde ciddi bir hukuki engelle karşılaşmış oldu. Sanatçının veya avukatlarının kararı üst mahkemeye (İstinaf) taşıyıp taşımayacağı ise merak konusu.