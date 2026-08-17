Zeynep Bastık bekarlığa veda etti

Serkay Tütüncü, iki yıldır aşk yaşadığı Zeynep Bastık'a yıl dönümlerinde Paris'te evlenme teklifinde bulunmuş ve "Evet" yanıtını almıştı.

"SEN ÇOK ÖZELSİN"

Serkay Tütüncü, sevgilisine "Senin olduğun her yer neşeli, kalabalık ve mutlu. Enerjinin iyileştiremeyeceği tek bir şey yok. Sen çok özelsin! Sen benim en büyük şansımsın. İyi ki benimsin, hayatımdasın. Seni çok seviyorum" sözleriyle seslenmişti.

Zeynep Bastık ise "Sevgilim… Seninle; kelimelerin yetmeyeceği, yetse ve anlatsak da kimsenin anlamayacağı iki muhteşem yıl… Özgürleştikçe yakınlaştığımız, savruldukça kenetlendiğimiz sonsuz günlerimiz olsun. Yollarımızı birleştiren tüm ihtimallere, tüm seçimlere teşekkür ederim. Sana çok aşığım" ifadelerini kullanmıştı.

2 Eylül'de Tütüncü ile nikah masasına oturacak olan Bastık için arkadaşları sürpriz bir bekarlığa veda partisi düzenledi.

Zeynep Bastık için hazırlanan organizasyonda şarkıcıya, üzerinde Serkay Tütüncü'nün fotoğraflarının yer aldığı bir duvak takıldı.

Bastık, partiye dair renkli kareleri ise sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.