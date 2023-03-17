Zeynep Bastık: Çok zor bir zamandan geçiyoruz

Geçtiğimiz gün Etiler'de meslektaşı Emir Can İğrek ile objektiflere yansıyan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"Üzgünüz, mutsuzuz"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şarkıcı Zeynep Bastık, önceki gün Etiler'deydi. Bastık, Emircan İğrek ile bir mekan çıkışı görüntülendi. Bastık, "Çok zor bir zamandan geçiyoruz. Üzgünüz, mutsuzuz. Hepimizin bir işi var, hepimizin devam etmek zorunda olduğu bir hayatı var. Herkesle aynı duyguyu paylaşmaya çalıştık ve devam ediyoruz" dedi.

Şarkıcı, aşk soruları ve evlilik soruları ile alakalı "Gerçekten şu an evliliğe kapıları kapattığımı mı konuşmalıyız? Daha 30 yaşındayım. Keyfim yerinde. İnsan her şeyi açık etmek ve açıklamak zorunda değil. Tolga ile de çok güzel bir kariyer yönetiyoruz" diyerek evinin yolunu tuttu.