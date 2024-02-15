Anasayfa Magazin Zeynep Bastık güzellik sırrını açıkladı: "Bol su içiyorum. Erken yatmaya çalışıyorum"
Zeynep Bastık güzellik sırrını açıkladı: "Bol su içiyorum. Erken yatmaya çalışıyorum"
Şarkıcı Zeynep Bastık son olarak Instagram hesabından doğal halini paylaştı. Cildinin güzelliği sorulan şarkıcı "Bol su içiyorum. Erken yatmaya çalışıyorum. Nemlendiriciden başka bir şey kullanmıyorum" şeklinde cevap verdi.
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Son dönemin en popüler sanatçılarından biri olan Zeynep Bastık, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.
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Şarkıcı son olarak Instagram hesabından doğal halini paylaştı. Bir takipçisi, şarkıcıya "Cildin için özel bir rutinin var mı, çok sağlıklı duruyor" diye sordu.
Şarkıcı soruya yanıt olarak şunları söyledi:
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"Bol bol su içiyorum. Erken yatmaya çalışıyorum. Nemlendiriciden başka bir şey kullanmıyorum. Rutin olmasa da her boşlukta cilt bakımına gitmeye çalışıyorum.
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Bir de biraz genetik bence henüz mezoterapi vs. yaptırmaya başlamadım. Ama 30'a geldik artık o serüvenlere de gireceğim bir noktada."