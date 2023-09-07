Zeynep Bastık güzellik sırrını konserde açıkladı: Hepsi aşktan...

Zeynep Bastık, uzun süre aşk yaşadığı Tolga Akış'la 2021 yılında dünyaevine girmiş ancak ikili bir yıl olmadan boşanma kararı almıştı. Ayrılığın ardından adı birçok isimle anılan Bastık, Ali Can Ayyıldız ile yeni aşka yelken açtığını sosyal medyadan fotoğraf paylaşarak duyurmuştu.

"HEPSİ AŞKTAN"

Zeynep Bastık, Mersin'in Silifke ilçesindeki 50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde konser verdi. Festivalin son gününde Göksu Parkı'nda sahne alan Bastık, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Temmuz ayından beri Ali Can Ayyıldız ile mutlu bir ilişkisi olan ünlü popçu, bir hayranının "Çok güzelsin" diye bağırmasına “Hepsi aşktan” cevabını verince seyircilerden alkış aldı.