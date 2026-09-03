Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi

Bastık, ince askılı ve korsaj görünümlü üst kısmıyla vücudu saran, tamamı hareketli ve püsküllü dokularla kaplı bir gelinlik tercih etti. Eteğin ön kısmındaki derin yırtmaç modele daha iddialı bir hava katarken, sade duvağı ve kısa bob saçlarıyla görünümünü tamamladı.