Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi
Magazin dünyasının sevilen çifti Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, beraberliklerini mutlu bir sonla taçlandırdı. Uzun süredir birlikte olan ünlü çift, İzmir’de düzenlenen sade bir törenle nikah masasına oturdu. Aile yakınları ve yakın dostlarının katıldığı düğünden kareler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü, aşklarını nikah masasıyla taçlandırdı.
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Paris’te gerçekleşen romantik evlilik teklifinin ardından hazırlık sürecini tamamlayan ünlü çift, İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen törenle evlendi.
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Bastık, ince askılı ve korsaj görünümlü üst kısmıyla vücudu saran, tamamı hareketli ve püsküllü dokularla kaplı bir gelinlik tercih etti. Eteğin ön kısmındaki derin yırtmaç modele daha iddialı bir hava katarken, sade duvağı ve kısa bob saçlarıyla görünümünü tamamladı.
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İKİNCİ EVLİLİĞİ
Zeynep Bastık ilk evliliğini, şu anda cezaevinde olan Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış'la yapmıştı.