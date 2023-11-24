Zeynep Bastık: Size kötü bir haberim var, evlenmiyorum!

Ali Can Ayyıldız ile uzun süredir sevgili olan Bastık hakkında flaş bir iddia ortaya atılarak evlenecekleri söylentisi sosyal medyada yayılmıştı. Ünlü şarkıcı hakkında çıkan iddialara ise sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile cevap verdi.

'SİZE KÖTÜ BİR HABERİM VAR, EVLENMİYORUM'

Bastık evleneceği yönündeki haberleri; "Komik ve yalan bir haberin açıklamasını yapacağım. Yarın benim evleniyor olmam. Şişli'de bir düğün salonunda roman düğünü yapıyor olmamla ilgili tuhaf bir haber dolanıyor. Size kötü bir haberim var. Evlenmiyorum" diyerek yalanladı.