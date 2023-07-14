Zeynep Bastık tatil pozlarını paylaştı: "Tatildeyim beni aramayın"

Şimdilerde işletmeci Ali Can Ayyıldız ile birlikte olan sevilen şarkıcı Zeynep Bastık, doğum gününde sevgilisiyle çekildiği karelerini de sosyal medya hesabından yayınlayarak ilişkisini ilan etmişti. Bastık, yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile tatile çıktı ve tatilden pozlarını takipçileri ile paylaştı.

"Ben tatildeyim"

Zeynep Bastık'ın 2.2 milyon takipçili Instagram hesabında beyaz bikinili tatil pozlarını paylaştı.

Bastık "Ben tatildeyim beni aramayın ararsam da açmayın." notunu düştü.