Zeynep Bastık: Türkçe Pop tatilde!
Türk Pop müziğinin sevilen isimleri Zeynep Bastık, Edis, Gülşen Barcelona'da bir araya geldi. Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını paylaştı.
İspanya'nın Barcelona şehrinde Gülşen, Ozan Çolakoğlu ve Edis ile bir araya gelen Zeynep Bastık, katıldıkları konserden birçok paylaşım yaptı. Bastık, bir paylaşımının altına, "Türkçe pop tatilde" notunu düştü.
EDİS'TEN GÜLŞEN İLE PARTİ FOTOĞRAFI
Edis, daha önce düet yaptığı Gülşen ile bu kareyi paylaştı. Edis birçok şarkısında aranjör Ozan Çolakoğlu ile birlikte çalışmıştı.