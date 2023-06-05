Zeynep Bastık: Türkçe Pop tatilde!

İspanya'nın Barcelona şehrinde Gülşen, Ozan Çolakoğlu ve Edis ile bir araya gelen Zeynep Bastık, katıldıkları konserden birçok paylaşım yaptı. Bastık, bir paylaşımının altına, "Türkçe pop tatilde" notunu düştü.

EDİS'TEN GÜLŞEN İLE PARTİ FOTOĞRAFI

Edis, daha önce düet yaptığı Gülşen ile bu kareyi paylaştı. Edis birçok şarkısında aranjör Ozan Çolakoğlu ile birlikte çalışmıştı.