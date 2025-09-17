Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den denizde aşk pozu

Aşklarını sosyal medyada gözler önüne sermekten çekinmeyen ünlü çift Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, bu kez hayranlarını havuz başından romantik bir kareyle selamladı.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den denizde aşk pozu

 Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, bir süredir birliktelik yaşıyor. Zaman zaman sosyal medyadan yaptıkları romantik paylaşımlarla dikkat çeken çift, son olarak tatillerinden denizde verdikleri aşk dolu pozla gündeme geldi.Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den denizde aşk pozu - Resim : 1

"İSTANBUL'A DÖNMEYECEĞİM"

Zeynep Bastık bir sonraki paylaşımına ise "Yaz bitmiyor. İstanbul'a dönmeyeceğim. Kilo da almadım" notunu düştü.Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den denizde aşk pozu - Resim : 2

 