Zeynep Bastık: "Yollar arıyoruz iyileşmek için..."

Kahramanmaraş’ta merkezli depremin 99’uncu saatinde enkaz altından sağ çıkarılan Ayfer, şarkıcı Zeynep Bastık'ın bir parçasının çalınmasını istemişti. Olay üzerine açıklama yapan ve Ayfer ile iletişime geçen Bastık, son olarak Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Bir süredir sosyal medyada aktif olmayan ünlü isim, takipçilerine açıklama yaparak hislerini paylaştı.

"SİZİ ÇOK ÖZLEDİM"

Bir süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan Zeynep Bastık, takipçilerinin mesajları sonrası Instagram hesabından bir mesaj paylaştı.

Bastık'ın mesajı şöyle:

Yüzünü görelim, seni özledik' diyorsunuz. Ben de sizi çok özledim. Ama geçirdiğimiz bu kötü zamanlardan dolayı mentalimi toparlamakta herkes gibi güçlük çektim, çekiyorum. Hepimiz süreci kendimizde atlatmaya çalışıyoruz ama unutmuyoruz, unutmayacağız. Sadece yollar arıyoruz iyileşmek için...

Hepimizin kalbi paramparça, zihni bulanık; biliyorum. Birbirimizi sarıp, sarmalamaya ihtiyacımız var en çok da bunu biliyorum. Sevgiye ihtiyacımız var, göz göze şifalanmaya ihtiyacımız var. Ben de kendimce buna hazırlanıyorum. Bir yere gitmedim, buralardayım. Biraz kabuğuma çekildim sadece. En kısa zamanda güzelliklerle sarılacağız birbirimize.