Zeynep Bastık'ın deprem korkusu: Ağlama krizine girdim

Şarkıcı Zeynep Bastık, 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 11 ilimizde ağır yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra taşınma kararı aldığını ve Urla'da kendisine mütevazi bir hayat kurduğunu açıklamıştı.
Önceki haftalarda Bebek'te görüntülenen ünlü isim, depremden korktuğu için İzmir Urla'ya gittiği haberleriyle ilgili konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
Tabii ki depremden korkuyorum. Orası da deprem bölgesi... Depremden kaçış yok. Ama orası taş ev olduğu için daha güvenli. Aklıma geldikçe oraya gidiyorum. Buradaki evde de sıkıntı yok. Depremin gerginliği beni rahatsız ediyor. Doğanın içinde güzel yaşantım var orada... Bana iyi geliyor Urla.
Zeynep Bastık dün akşam İstanbul ve çevre illerde de hissedilen Çanakkale merkezli 4.9 depreme İstanbul'da yakalandı.
Vatandaşları endişelendiren sarsıntının ardından, daha önce deprem ile ilgili anksiyete yaşadığını söyleyen Zeynep Bastık'tan paylaşım geldi.
2.1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir mesaj yayınlayan şarkıcı, şöyle yazdı:
Deprem oldu. Çoğu kişi hissetmemiş ama ben bayağı sallandım. Ağlamaktan krize girdim. Bu korku gerçekten saçma bir hâl aldı bende. Herkese geçmiş olsun.