Zeynep Bastık'ın deprem korkusu: Ağlama krizine girdim

Önceki haftalarda Bebek'te görüntülenen ünlü isim, depremden korktuğu için İzmir Urla'ya gittiği haberleriyle ilgili konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Tabii ki depremden korkuyorum. Orası da deprem bölgesi... Depremden kaçış yok. Ama orası taş ev olduğu için daha güvenli. Aklıma geldikçe oraya gidiyorum. Buradaki evde de sıkıntı yok. Depremin gerginliği beni rahatsız ediyor. Doğanın içinde güzel yaşantım var orada... Bana iyi geliyor Urla.