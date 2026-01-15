Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış baba oluyor
eynep Bastık ile olan evliliğini geçtiğimiz yıllarda noktalayan Tolga Akış, eylül ayında tekrar nikah masasına oturdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akış, baba olacağının müjdesini verdi.
Zeynep Bastık ve Tolga Akış çifti 2021 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlilikleri 11 ay süren çift, 2022 yılında tek celsede boşanmıştı.
Tolga Akış, aradığı mutluluğu Gizem Kaya'da buldu. Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan çiftten müjdeli haber geldi.
BEBEK GELİYOR
Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gizem Kaya 1+1=3 Bebo Akış geliyor" notunu yazdı. Çiftin paylaşımına ünlü isimlerden tebrik yorumu yağdı.