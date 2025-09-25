Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış evlendi
Tolga Akış, bir süredir aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Gizem Kaya ile nikah masasına oturdu.
2021 - 2022 arasından şarkıcı Zeynep Bastık ile evli olan reklamcı Tolga Akış, boşandıktan sonra gönlünü sosyal medya fenomeni Gizem Kaya'ya kaptırmıştı.
Tolga Akış, mayıs ayında Gizem Kaya'ya çıktıkları Lizbon tatilinde evlenme teklifinde bulunmuş ve "Evet" yanıtını almıştı.
EVLENDİLER
Tolga Akış ile Gizem Kaya, nikâh masasına oturdu. Çiftin mutlu günlerine ait fotoğrafı arkadaşları Pelin İgit; "Sizi seviyorum" notuyla yayımladı.