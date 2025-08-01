Zeynep Bastık'ın plaj stili beğeni topladı
Yaz tatiline devam eden Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından şezlongda çekilmiş pozlarını paylaştı. Ünlü şarkının plaj stili beğeni toplarken bu paylaşımlara oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü de kayıtsız kalmadı.
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Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Zeynep Bastık, "Dargın", "Yalan" ve "Ara" gibi hit şarkılarının yanı sıra, özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor.
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Yaz tatilinin keyfini çıkaran Bastık, sosyal medya hesabından sevgilisi Serkay Tütüncü ile birlikte olduğu tatilinden kareler paylaştı.
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Güneşlenirken çekilen pozlarıyla plaj tarzını sergileyen şarkıcının paylaşımları, kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Pozlara kayıtsız kalmayan Serkay Tütüncü ise, sevgilisinin fotoğraflarına kalp ve alev emojileriyle karşılık vererek romantik bir etkileşimde bulundu.