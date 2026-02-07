Anasayfa Magazin Zeynep Bastık'tan Serkay Tütüncü'ye romantik kutlama: "İyi ki doğdun en büyük şansım"
Zeynep Bastık'tan Serkay Tütüncü'ye romantik kutlama: "İyi ki doğdun en büyük şansım"
Oyuncu Serkay Tütüncü, bugün (7 Şubat 2026) 35. yaşını kutluyor. 1991 doğumlu olan oyuncu için en özel kutlama ise yaklaşık bir buçuk yıldır dolu dizgin aşk yaşadığı şarkıcı Zeynep Bastık’tan geldi.
Müzik dünyasının sevilen ismi Zeynep Bastık ve başarılı oyuncu Serkay Tütüncü çifti, bugün romantik bir kutlama ile gündeme geldi.
7 Şubat 1991 doğumlu olan Serkay Tütüncü 35. yaşına girerken, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Zeynep Bastık bu özel günü kalpten gelen cümlelerle taçlandırdı.
Zeynep Bastık, sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafa Tütüncü’yü hayatındaki güneş ve en büyük şans olarak nitelendirdiği bir not ekledi. "Bütün yollarım sana çıksın" ifadesiyle dikkat çeken bu paylaşım, çiftin ilişkisindeki derin bağı bir kez daha gözler önüne serdi.
İlişkilerini genellikle gözlerden uzak ve sakin yaşamayı tercih eden ikili, bu kutlamayla hayranlarından büyük ilgi gördü.