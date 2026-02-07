Zeynep Bastık'tan Serkay Tütüncü'ye romantik kutlama: "İyi ki doğdun en büyük şansım"

Zeynep Bastık, sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafa Tütüncü’yü hayatındaki güneş ve en büyük şans olarak nitelendirdiği bir not ekledi. "Bütün yollarım sana çıksın" ifadesiyle dikkat çeken bu paylaşım, çiftin ilişkisindeki derin bağı bir kez daha gözler önüne serdi.