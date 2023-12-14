Zeynep Beşerler: Çocuk olduktan sonra dizi ortamından çekildim

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'in konuğu bu hafta ünlü oyuncu Zeynep Beşerler oldu. Beşerler, hakkında merak edilen soruların yanıtlarını Düvenci'ye anlattı.

"ÇOCUK OLUNCA DİZİ ORTAMINDAN ÇEKİLDİM"

Zeynep Beşerler, Ceyda Düvenci’nin “Uzun süredir seni televizyon ekranlarında görmedik, neden?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çocuk olduktan sonra ben biraz dizi ortamından çekildim, onunla birlikte büyümek istedim. Sinema yaptım ama dizi yapmıyordum. Şimdi yavaş yavaş ısınma turları, tiyatro yapıyoruz. Hangisi Karısı oyunu devam ediyor, Türkiye’nin her yerini gezdik gezmeye de devam ediyoruz. İstanbul’un neredeyse her sahnesinde oynuyoruz. İki yıldır devam ediyor. İrfan Kangı yönetti; Selen Soyder, Somer Kavram, Ömür Özdemir, Göktuğ Derici, Giray Mert Özdenoğlu ve Şahin Öztürk oynuyor. Gezer sahneyiz sabit bir alanımız yok. Hep turnedeyiz İstanbul içi ve İstanbul dışı sürekli geziyoruz. İnsan Örtüsü adında kısa bir filmde oynadım. Festival festival geziyor, Uluslararası Sakarya Film Festivali’nde en iyi film ödülünü aldık. Güzel geri dönüşler oluyor Şu ara hatta inanılmaz festival filmi geliyor, hem uzun metraj hem kısa metraj onların senaryolarını okuyoruz.”

"ÇOK KÖTÜ BİR ÖĞRENCİYDİM"

Okul yıllarında kötü bir öğrenci olduğunu belirten Zeynep Beşerler, “Çok kötü bir öğrenciydim, hiç ders çalışmıyordum çok sıkılıyordum. Folklor, voleybol gibi şeylerde hep ben vardım. Onlara vakit ayırmaktan derslere vakit kalmıyordu. Annem üniversiteyi kazandığıma inanmadı. İtalya’da moda okuyacağım diye kafamda kurmuştum. Yanlışlıkla üniversiteyi kazandım, kazanınca gitme kal burada denildi. Ben nereden bileyim ikinci tercihime yerleşeceğimi. Üniversite sonucum gelince annem postacıya para verdi, bize bu hayırlı haberi getirdin diye. Fransız Dili Edebiyatı bölümünü 3. sınıfta bıraktım çok sıkıldım.” dedi.