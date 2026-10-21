Zeynep Çamcı anne oldu
2015'te yönetmen Serhat Bayram ile evlenen Oyuncu Zeynep Çamcı, erkek bebek dünyaya getirdi...
Elele Online
2015'te evlenen Zeynep Çamcı ile Serhat Bayram'dan müjdeli haber geldi.
Çamcı, ilk çocuğunu dünyaya getirdiğini sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla duyurdu.
Hamilelik sürecini gizli tutan 39 yaşındaki oyuncu, sevincini takipçileriyle paylaştı.
ERKEK BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ
Erkek bebek dünyaya getiren Zeynep Çamcı, oğluna 'Can' adını verdi.
"HOŞ GELDİN CAN'OM"
Bebeğini 15 Ekim'de kucağına aldığını açıklayan paylaşımında Çamcı, "Hoş geldin Can'om" ifadelerini kullandı.