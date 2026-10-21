Zeynep Çamcı anne oldu

2015'te yönetmen Serhat Bayram ile evlenen Oyuncu Zeynep Çamcı, erkek bebek dünyaya getirdi...

Zeynep Çamcı anne oldu
Elele Online

Elele Online

2015'te evlenen Zeynep Çamcı ile Serhat Bayram'dan müjdeli haber geldi.

Çamcı, ilk çocuğunu dünyaya getirdiğini sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla duyurdu.

Hamilelik sürecini gizli tutan 39 yaşındaki oyuncu, sevincini takipçileriyle paylaştı.Zeynep Çamcı anne oldu - Resim : 1

ERKEK BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

Erkek bebek dünyaya getiren Zeynep Çamcı, oğluna 'Can' adını verdi.Zeynep Çamcı anne oldu - Resim : 2

"HOŞ GELDİN CAN'OM"

Bebeğini 15 Ekim'de kucağına aldığını açıklayan paylaşımında Çamcı, "Hoş geldin Can'om" ifadelerini kullandı.Zeynep Çamcı anne oldu - Resim : 3