Zeynep Casalini: İntihar etmeyi bile düşündüm, Sezen Aksu kurtardı

''İNTİHARI DÜŞÜNDÜM''

"İntiharı bir düşündüm" diyen Casalini, "Çocuklarım, torunum ve arkadaşlarım var yapamazdım ama çok ciddi düşündüm. Deprem, ormanların kesilmesi gibi şeyler nedeniyle. Dünya acayip sahne, biz izliyoruz. Bize iyi etkisi olacak hiçbir şey olmuyor. Ben buna katlanamıyorum. Özellikle doğa katliamı etimden parça koparıyor. Bu arada hayatta hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullandı.