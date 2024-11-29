Zeynep Casalini: İntihar etmeyi bile düşündüm, Sezen Aksu kurtardı
Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen şarkıcı Zeynep Casalini, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Bodrum'a yerleşen şarkıcı Zeynep Casalini ''müziği bıraktı" haberlerine yanıt verdi.
''SEZEN AKSU BENİ BATAKLIKTAN ÇIKARDI''
"Hiçbir zaman müziği bırakmadım. Yıllardır bırakmadığımı söylüyorum. Hayatımda müzik olmasa depresyondan ölürüm. Beni ayakta müzik tutuyor. Bırakma niyetim yok, dört elle sarılıyorum. Sezen Aksu inanılmaz el verdi. 23 Nisan'da çok kötü bir gece geçirdim. 'Ben artık başka diyara taşınayım. Bu dünya yeter' dedim. 24 Nisan sabahı Sezen, 'Sana bir şarkı gönderiyorum, bak bakalım' dedi. Dört ay önce çıkardığım 'Felaket Manzara'ydı. Beni bataklıktan çıkardı. Acayip büyülü insan. Biri zora düşünce hissediyor. Bunlar filmlerde olur deriz ya, aynen oldu" dedi.
''İNTİHARI DÜŞÜNDÜM''
"İntiharı bir düşündüm" diyen Casalini, "Çocuklarım, torunum ve arkadaşlarım var yapamazdım ama çok ciddi düşündüm. Deprem, ormanların kesilmesi gibi şeyler nedeniyle. Dünya acayip sahne, biz izliyoruz. Bize iyi etkisi olacak hiçbir şey olmuyor. Ben buna katlanamıyorum. Özellikle doğa katliamı etimden parça koparıyor. Bu arada hayatta hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullandı.