Zeynep Demirel, kızlarıyla dans ettiği anları paylaştı: "1 numara eksik oldu"

2009 Miss Belçika güzeli Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Eşi Volkan Demirel ile Yasmin adını verdikleri bebeklerini kucaklarına alan taze anne, şimdi de Bodrum'da tatil keyfi yaparken iki kızıyla eğlenceli anlarını paylaştı.

Sosyal medyada kızı Yeda ve yeni doğan bebeği Yasmin ile dans ettiği videoyu paylaşan Zeynep Demirel, paylaşımına "1 numara eksik oldu, Yasmin'in tipi" notunu düştü. Anne ve kızlarının neşeli halleri, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Ünlü isim, takipçilerinden en çok gelen sorulardan biri olan kilo verme süreci hakkında da konuştu. Üçüncü hamileliğinde neredeyse 30 kilogram aldığını belirten Demirel, "2.5 ay içerisinde 20 kilo kadarı gitti, diğerlerine kıyasla en hızlı kilo verdiğim hamileliğim bu oldu" dedi. Demirel, kalan 8 kilogramı da yaza kadar vermeyi hedeflediğini söyledi.