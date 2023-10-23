Zeynep Koçak'ın değişimi şaşkına çevirdi: Görenler tanıyamadı!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile yıldızı parlayan daha sonra Oğuzhan Koç ile ilişki yaşayan Zeynep Koçak hem imaj değişiklikleriyle hem de estetik operasyonlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

'ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM'

Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti.

SON PAYLAŞIMINDA TANINMADI

Zeynep Koçak, geçtiğimiz yıllarda saçlarını kıvırcık yaptırıp ve rengini değiştirmişti. Sık sık imajında yenilikler yapan oyuncu, 27 Ağustos'ta kutladığı 41'inci yaş gününde adeta tanınmaz oldu.

41. YAŞINI KUTLADI

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından doğum gününü böyle kutladı: ''Bu gün 41 oldum... Beni doğurmak için 12 saat sancı çeken anneme çok teşekkür ederim. @gunerkocaktit Gece dörtte mesaj atmış "şu an hastanede ağrıdan ölüyodum " diye.. Canım anam ya hep böyle güzel hatırlar o günleri.