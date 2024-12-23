Zeynep Sever Demirel'den 30. hafta güncellemesi: "Çok halsizim, çabuk yoruluyorum"
Teknik direktör ve eski futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel, 3. kez anne olmaya hazırlanıyor. Demirel, sosyal medya hesabından 30. hafta güncellemesi yaptı.
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Eski futbolcu Volkan Demirel ile 2009 Belçika Güzeli Zeynep Demirel, Eylül 2010'da nikâh masasına oturmuştu. Kızları Yade 8 Şubat 2013'te, Yeda Eylül 2017'de dünyaya gelmişti.
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Ünlü çift geçen ağustos ayında da üçüncü kez anne-baba olacaklarının müjdesini vermişti.
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İlk kızında 30, ikincisinde 25 kilo alan Zeynep Demirel bu hamileliğinde ise yediklerine dikkat ettiğini fazla kilo almak istemediğini dile getirmişti.
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Kız bebek bekleyen Zeynep Demirel, hamileliğinde 30. haftaya girdi. Son dönemde yaşadıklarını anlatan ünlü isim, kaç kilo aldığını da açıkladı.