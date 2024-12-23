Zeynep Sever Demirel'den 30. hafta güncellemesi: "Çok halsizim, çabuk yoruluyorum"

Teknik direktör ve eski futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel, 3. kez anne olmaya hazırlanıyor. Demirel, sosyal medya hesabından 30. hafta güncellemesi yaptı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Zeynep Sever Demirel'den 30. hafta güncellemesi: "Çok halsizim, çabuk yoruluyorum" - Resim : 1

Eski futbolcu Volkan Demirel ile 2009 Belçika Güzeli Zeynep Demirel, Eylül 2010'da nikâh masasına oturmuştu. Kızları Yade 8 Şubat 2013'te, Yeda Eylül 2017'de dünyaya gelmişti.  

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Zeynep Sever Demirel'den 30. hafta güncellemesi: "Çok halsizim, çabuk yoruluyorum" - Resim : 2

Ünlü çift geçen ağustos ayında da üçüncü kez anne-baba olacaklarının müjdesini vermişti. 

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Zeynep Sever Demirel'den 30. hafta güncellemesi: "Çok halsizim, çabuk yoruluyorum" - Resim : 3

İlk kızında 30, ikincisinde 25 kilo alan Zeynep Demirel bu hamileliğinde ise yediklerine dikkat ettiğini fazla kilo almak istemediğini dile getirmişti.

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Zeynep Sever Demirel'den 30. hafta güncellemesi: "Çok halsizim, çabuk yoruluyorum" - Resim : 4

Kız bebek bekleyen Zeynep Demirel, hamileliğinde 30. haftaya girdi. Son dönemde yaşadıklarını anlatan ünlü isim, kaç kilo aldığını da açıkladı. 