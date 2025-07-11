Zeynep Sever Demirel'den 36 yaş pozları
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, 36 yaşına bastı.Hamilelik sonrası kilolarından hızla kurtulan Demirel'in verdiği pozlar, takipçilerinden tam not alarak büyük beğeni topladı.
2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen, 2010'da Volkan Demirel ile evlenen, Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Üçüncü çocuklarına kavuşan çift, bebeklerine Yasmin adını vermişti.
36 YAŞINA BASTI
Hamilelik kilolarından hızla kurtulan Zeynep Sever Demirel 36 yaşına bastı. Sever eşi ve çocuklarıyla fotoğraf paylaştı.
TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI
Sever'in fit hali takipçileri tarafından tam not aldı.
Paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.