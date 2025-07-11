Zeynep Sever Demirel'den 36 yaş pozları

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, 36 yaşına bastı.Hamilelik sonrası kilolarından hızla kurtulan Demirel'in verdiği pozlar, takipçilerinden tam not alarak büyük beğeni topladı.

Zeynep Sever Demirel'den 36 yaş pozları

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen, 2010'da Volkan Demirel ile evlenen, Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Üçüncü çocuklarına kavuşan çift, bebeklerine Yasmin adını vermişti. Zeynep Sever Demirel'den 36 yaş pozları - Resim : 1

36 YAŞINA BASTI

Hamilelik kilolarından hızla kurtulan Zeynep Sever Demirel 36 yaşına bastı. Sever eşi ve çocuklarıyla fotoğraf paylaştı. Zeynep Sever Demirel'den 36 yaş pozları - Resim : 2

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Sever'in fit hali takipçileri tarafından tam not aldı.Zeynep Sever Demirel'den 36 yaş pozları - Resim : 3

Paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.Zeynep Sever Demirel'den 36 yaş pozları - Resim : 4

 

 

 

 