Zeynep Sever Demirel'den kızıyla spor pozu

2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Üçüncü çocuklarına kavuşan çift, bebeklerine Yasmin adını vermişti.

YASMİN İLE SPOR

Sosyal medyayı sık kullanan Demirel, bu kez kızı Yasmin ile birlikte spora gittiği anları paylaştı.