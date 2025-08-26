Zeynep Sever Demirel'den kızıyla spor pozu

Üçüncü çocuğu Yasmin'i kucağına alan Zeynep Sever Demirel, doğumda aldığı kilolarından kurtuldu. Yasmin ile birlikte spora giden Demirel, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Zeynep Sever Demirel'den kızıyla spor pozu

2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Üçüncü çocuklarına kavuşan çift, bebeklerine Yasmin adını vermişti.

YASMİN İLE SPOR

Sosyal medyayı sık kullanan Demirel, bu kez kızı Yasmin ile birlikte spora gittiği anları paylaştı.Zeynep Sever Demirel'den kızıyla spor pozu - Resim : 1