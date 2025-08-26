Zeynep Sever Demirel'den kızıyla spor pozu
Üçüncü çocuğu Yasmin'i kucağına alan Zeynep Sever Demirel, doğumda aldığı kilolarından kurtuldu. Yasmin ile birlikte spora giden Demirel, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Üçüncü çocuklarına kavuşan çift, bebeklerine Yasmin adını vermişti.
YASMİN İLE SPOR
Sosyal medyayı sık kullanan Demirel, bu kez kızı Yasmin ile birlikte spora gittiği anları paylaştı.