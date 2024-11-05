Zeynep Sever Demirel'den yeni hamilelik pozu

Ünlü çift Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel, üçüncü bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Zeynep Sever, sosyal medya hesabından karnı burnunda yeni pozunu yayınladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Zeynep Sever Demirel'den yeni hamilelik pozu - Resim : 1

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen, 2010'da Volkan Demirel ile evlenen, şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile. 

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Zeynep Sever Demirel'den yeni hamilelik pozu - Resim : 2

Ünlü çiftin Yade (10) ve Yeda (7) adında iki kızları bulunuyor. 

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Zeynep Sever Demirel'den yeni hamilelik pozu - Resim : 3

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Zeynep Demirel üçüncü bebeklerinin cinsiyetinin de kız olduğunu açıklamıştı. 

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Zeynep Sever Demirel'den yeni hamilelik pozu - Resim : 4

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isim, bu sefer de büyümüş karnı ile verdiği pozu sevenlerinin beğenisine sundu. Demirel fotoğrafa, 'Dombili baykuş' notunu düştü. 