Zeynep Sever Demirel'den yeni hamilelik pozu
Ünlü çift Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel, üçüncü bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Zeynep Sever, sosyal medya hesabından karnı burnunda yeni pozunu yayınladı.
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2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen, 2010'da Volkan Demirel ile evlenen, şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile.
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Ünlü çiftin Yade (10) ve Yeda (7) adında iki kızları bulunuyor.
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Instagram hesabından bir paylaşım yapan Zeynep Demirel üçüncü bebeklerinin cinsiyetinin de kız olduğunu açıklamıştı.
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan isim, bu sefer de büyümüş karnı ile verdiği pozu sevenlerinin beğenisine sundu. Demirel fotoğrafa, 'Dombili baykuş' notunu düştü.