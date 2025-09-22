Anasayfa Magazin Zeynep Sever eşi Volkan Demirel’le 15. evlilik yıldönümünü horon videosuyla kutladı
Zeynep Sever eşi Volkan Demirel’le 15. evlilik yıldönümünü horon videosuyla kutladı
Geçtiğimiz aylarda üçüncü çocukları Yasmin'i kucaklarına alan Zeynep Sever eşi Volkan Demirel’le 15. evlilik yıldönümünü kutladı. Zeynep Sever Demirel, evlilik yıldönümüne özel bir horon videosu yayınladı.
1 / 6
2010 yılında eski milli futbolcu Volkan Demirel ile evlenen eski güzellik kraliçesi Zeynep Sever Demirel, 15. evlilik yıldönümlerini kutluyor.
2 / 6
Geçtiğimiz aylarda üçüncü çocukları Yasmin'i kucaklarına alan çiftin mutluluğu, sosyal medya paylaşımlarına yansıdı.
3 / 6
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Zeynep Sever Demirel, evlilik yıldönümüne özel bir horon videosu yayınladı. Volkan Demirel ile birlikte horon oynarken çekilen videonun altına, “Hayat arkadaşım = horon arkadaşım nice 15 yıllara (amatör anlamda ilk horon denemem:) #15” notunu düştü.
4 / 6
Çiftin samimi ve neşeli anları, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.