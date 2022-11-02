Zeynep Tokuş denizde yoga yaptı: "Minnettarım"

1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş , 2011 yılında Erdem Yılmaztürk ile evlenmişti. Şimdilerde ekranlarda uzakta bir yaşam sürdüren Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

"MİNNETTARIM"

1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş hafta sonunu Antalya Kaş’ta geçirdi. Düzenlediği yoga kampında eğitim veren Tokuş, “Kışa girerken bu cennet vatanda, denizin tadını çıkarabildiğimiz, mis gibi kokusunu doya doya içimize çekebildiğimiz için minnettarım” dedi. Tokuş, sosyal medya hesabından da kamptan karelerini yayınladı. Hem denize giren hem de yoga yapan Tokuş'a yorum ve beğeni yağdı.

"HİÇBİR ŞEY ÖYLE BİR GÜNDE OLMUYOR"

Tokuş, bu süreçte harcadığı çabayı da takipçileriyle paylaşmıştı. 44 yaşındaki Zeynep Tokuş, şunları söylemişti; "İnanın hiçbir şey öyle bir günde olmuyor... Meyve ağacı misal; emek istiyor, su istiyor, güneş istiyor, budanmak istiyor, her şeyden önemlisi zaman istiyor olgunlaşıp meyve vermek için." "Nihayetinde bir küçücük tohum her bir meyvesinin içinde de tohum barındıran bir meyve ağacına dönüyor mü dönüyor."

"Mesela bugüne kadar pratiğimde yüzlerce kez düştüm. Hatta bugün bile kaç kere düştüm bilmiyorum... Ama yeni şeyler denedim ve denemeye devam edeceğim inşallah. Her düşüşüm beni bir başka yere taşıyacak ve ben böyle büyüyeceğim, öğreneceğim gelişeceğim, meyve vereceğim. Yürümeye devam, yolculuğun tadını çıkar."

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