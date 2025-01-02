Zeynep Tuğçe Bayat bebeklerine verecekleri ismi açıkladı
2010 yılında 'Gönülçelen' dizinde oynarken tanışan oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, bebeklerine verecekleri ismi açıkladı.
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Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, ağustos ayında yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyurmuştu.
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Bebeklerine kavuşmak için gün sayan Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden sürpriz bir paylaşım geldi.
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Instagram hesabından paylaşım yapan Zeynep Tuğçe Bayat, bebeklerine verecekleri ismi açıkladı.
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Bayat yaptığı paylaşımda, "Hadi gelin bir aile fotoğrafı çekelim dedim ama Mary’i ve Victor’u ikna edemedik. Ama Atlas bizimle" dedi.