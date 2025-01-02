Zeynep Tuğçe Bayat bebeklerine verecekleri ismi açıkladı

2010 yılında 'Gönülçelen' dizinde oynarken tanışan oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, bebeklerine verecekleri ismi açıkladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Zeynep Tuğçe Bayat bebeklerine verecekleri ismi açıkladı - Resim : 1

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, ağustos ayında yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyurmuştu.

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Zeynep Tuğçe Bayat bebeklerine verecekleri ismi açıkladı - Resim : 2

Bebeklerine kavuşmak için gün sayan Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden sürpriz bir paylaşım geldi.

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Zeynep Tuğçe Bayat bebeklerine verecekleri ismi açıkladı - Resim : 3

Instagram hesabından paylaşım yapan Zeynep Tuğçe Bayat, bebeklerine verecekleri ismi açıkladı.

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Zeynep Tuğçe Bayat bebeklerine verecekleri ismi açıkladı - Resim : 4

Bayat yaptığı paylaşımda, "Hadi gelin bir aile fotoğrafı çekelim dedim ama Mary’i ve Victor’u ikna edemedik. Ama Atlas bizimle" dedi.