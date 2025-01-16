Zeynep Tuğçe Bayat hamilelikte kaç kilo aldığını açıkladı

Milliyet'in haberine göre dizi setinde tanışan daha sonra 7 yıl sonra Cansel Elçin ile sevgili olan Zeynep Tuğçe Bayat, "Aşırı gıcık oluyordum Cansel'e sette. Ufak bir rolüm vardı. Ben hukuk fakültesi son sınıfta okuyordum. Çok küçük yaştan itibaren oyuncu olmak istiyordum." dedi.