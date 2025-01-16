Zeynep Tuğçe Bayat hamilelikte kaç kilo aldığını açıkladı
Anne olmak için gün sayan Zeynep Tuğçe Bayat, hamilelik ve aile hayatıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı.
Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2010’da 'Gönülçelen' dizinde oynarken tanışmış, 2020’de nikâh masasına oturmuştu.
Ünlü oyuncu çift CNBC-e ekranlarına konuk oldu. Hamilelik süreciyle ilgili açıklama yapan Zeynep Tuğçe Bayat, bebeklerini ne zaman kucağına alacağını açıkladı. Güzel oyuncu, "Ocak ayı sonu bekliyoruz. Tıbbi bir zorunluluk olmazsa normal doğum olacak. Ben de evde doğdum, kız kardeşim de evde doğmuş." ifadelerini kullandı.
Milliyet'in haberine göre dizi setinde tanışan daha sonra 7 yıl sonra Cansel Elçin ile sevgili olan Zeynep Tuğçe Bayat, "Aşırı gıcık oluyordum Cansel'e sette. Ufak bir rolüm vardı. Ben hukuk fakültesi son sınıfta okuyordum. Çok küçük yaştan itibaren oyuncu olmak istiyordum." dedi.
Hamilelik süreci boyunca 12 kilo aldığını ifade eden oyuncu, bu sürecin kendisi için hem heyecan verici hem de unutulmaz olduğunu dile getirdi. İkili, özel yaşamlarına dair samimi açıklamalar yaparken, çok merak edilen tanışma hikayelerine de değindi.