Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'in oğulları Atlas 1 yaşına girdi: "İyi ki doğdun, iyi ki bizi seçtin"
Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'in oğulları Atlas 1 yaşına girdi: "İyi ki doğdun, iyi ki bizi seçtin"
2020 yılında hayatlarını birleştiren oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, geçtiğimiz yıl kucaklarına aldıkları oğulları Atlas'ın 1. yaş gününü coşkulu bir kutlamayla karşıladı.
Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin çifti, 2020 yılındaki nikahlarının ardından 2025 yılının Şubat ayında kucaklarına aldıkları oğulları Atlas’ın büyüme serüveninde çok özel bir durağı geride bırakt
İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını bir yıldır doyasıya yaşayan ünlü ikili, Atlas’ın birinci yaş gününü hem şık hem de oldukça sıcak bir atmosferde kutlamayı tercih etti.
Lüks bir otel odasında gerçekleştirilen bu özel organizasyon, gösterişten ziyade ailenin bir arada olduğu samimi ve sade bir konsepte sahipti.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran kutlama videosu, minik Atlas’ın sevimli hallerini ve çiftin gözlerinden okunan mutluluğu takipçileriyle buluşturdu