Zeynep Tuğçe Bayat'tan oğlu Atlas'la yeni paylaşım: "Benziyor muyuz?"
Yeni anne Zeynep Tuğçe Bayat, eşi Cansel Elçin ile 31 Ocak 2025'te kucakladığı oğlu Atlas ile geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Oyuncu, oğlu Atlas ile çekilmiş bir dizi fotoğrafını paylaşarak, "Biraz da kendimi paylaşayım dedim ama sonuç yine Atlas. Neyse açılış ve kapanış benimle en azından idare edin" şeklindeki esprili notuyla ve doğal halleriyle sosyal medyada büyük beğeni topladı.
1 / 5
Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, eşi Cansel Elçin ile olan mutlu evliliğinden dünyaya gelen oğulları Atlas ile çekildiği yeni fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
2 / 5
Son olarak Prens dizisinde Karen karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Cansel Elçin, 2020'de evlenmiş ve 31 Ocak 2025'te oğulları Atlas'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.
3 / 5
Şimdilerde tüm vakitlerini Atlas'a ayıran Zeynep Tuğçe Bayat, oğluyla bir dizi fotoğrafını paylaşarak adından söz ettirdi.
4 / 5
35 yaşındaki oyuncu, paylaşımına esprili bir not ekledi: "Biraz da kendimi paylaşayım dedim ama sonuç yine Atlas. Neyse açılış ve kapanış benimle en azından idare edin.