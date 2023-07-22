Zeytin Ağacı dizisine sürpriz oyuncu

Netflix'in, üç arkadaşın geçmişin yüklerinden kurtularak özgürleşme hikayesini anlatan dizisi Zeytin Ağacı hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ilgi görmüştü. Zeytin Ağacı'nın 2'nci sezon çekimleri başladı.

Diyar karakteri geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nuran Evren Şit'in yazdığı OGM Pictures imzalı dizinin eski kadrosu yeni sezonda da yer alacak.

Burcu Alptekin'in ilk 3 bölümünü yöneteceği dizinin ekibine 'Diyar' isimli yeni bir karakter katılacak. Dizinin yeni karakterini Aytaç Şaşmaz canlandıracak.

Ailevi travmaları olan Diyar‘ın dönüşümü Ada’yla (Tuba Büyüküstün) tanışmasıyla başlayacak.