Zoe Kravitz ile Channing Tatum nişanlandı

"Pussy Island" filminin oyuncu seçmeleri sırasında tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Channing Tatum ile Zoe Kravitz'ten müjdeli haber geldi.

Nişanlandılar

Kaynaklar bugün People'a iki yıldır birlikte olan Zoe Kravitz ve Channing Tatum'un resmi olarak nişanlandığını doğruladı. Hafta sonu Cadılar Bayramı partisine çıkarken görüntülenen çiftten Kravitz'in parmağındaki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı.

"Beni güldürüyor"

Zoe Kravitz, geçen yıl bir röportajında Channing Tatum ile olan ilişkisini anlatmıştı.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı, "Beni güldürüyor ve ikimiz de sanatı, sanat hakkında konuşmayı ve yaptığımız şeyi neden yaptığımızı keşfetmeyi gerçekten seviyoruz" demişti.

Kravitz sözlerine "Bir filmi izlemeyi, onu parçalara ayırmayı, onun hakkında konuşmayı ve birbirimize meydan okumayı seviyoruz" diye devam etmişti.