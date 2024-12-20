Zor günleri atlatan Umut Akyürek'ten aylar sonra kızıyla ilk paylaşım
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, kısa bir süre önce kızı Melek Bal'ın yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle yardım istemişti. Aylar sonra Umut Akyürek ve Melek Bal'dan ilk kare geldi.
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Aylar önce sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile kızından korktuğunu, bu sebeple kendisini odaya kilitlediğini açıklayan Umut Akyürek, hastaneye yatırılmış ve tedavi görmüştü.
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Aylar sonra Umut Akyürek ve Melek Bal'dan yeni fotoğraf karesi geldi.
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Instagram hesabından paylaşım yapan Umut Akyürek, "Çok şükür bin şükür bin maşallah. Ne kadar teşekkür etsem azdır sizlere." dedi.
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İşte Umut Akyürek'in sosyal medya hesabından paylaştığı o kare...