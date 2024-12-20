Zor günleri atlatan Umut Akyürek'ten aylar sonra kızıyla ilk paylaşım

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, kısa bir süre önce kızı Melek Bal'ın yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle yardım istemişti. Aylar sonra Umut Akyürek ve Melek Bal'dan ilk kare geldi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Zor günleri atlatan Umut Akyürek'ten aylar sonra kızıyla ilk paylaşım - Resim : 1

Aylar önce sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile kızından korktuğunu, bu sebeple kendisini odaya kilitlediğini açıklayan Umut Akyürek, hastaneye yatırılmış ve tedavi görmüştü. 

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Zor günleri atlatan Umut Akyürek'ten aylar sonra kızıyla ilk paylaşım - Resim : 2

Aylar sonra Umut Akyürek ve Melek Bal'dan yeni fotoğraf karesi geldi. 

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Zor günleri atlatan Umut Akyürek'ten aylar sonra kızıyla ilk paylaşım - Resim : 3

Instagram hesabından paylaşım yapan Umut Akyürek, "Çok şükür bin şükür bin maşallah. Ne kadar teşekkür etsem azdır sizlere." dedi.

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Zor günleri atlatan Umut Akyürek'ten aylar sonra kızıyla ilk paylaşım - Resim : 4

İşte Umut Akyürek'in sosyal medya hesabından paylaştığı o kare...