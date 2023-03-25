Zuckerberg çiftinde 3. bebek heyecanı: İsim geleneği değişmedi

Mark Zuckerberg ve eşi Dr. Priscilla Chan üçüncü çocuğunun dünyaya geldiğini duyurdu. Teknoloji şirketi Meta'nın CEO'su olan 38 yaşındaki Zuckerbeg, haberin Instagram sayfasından duyurdu ve bebeğin ismini açıkladı: Aurelia Chan Zuckerberg

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mark Zuckerberg (@zuck)'in paylaştığı bir gönderi

10 yıldan uzun süredir evli olan çiftin Maxima (7) ve August (7) isimli iki kızları bulunuyordu. Zuckerberg Aurelia'nın fotoğrafını da Instagram hesabından paylaştı.

İSİMLERİ ROMA İMPARATORLUĞU'NDAN

Maxima, August ve Aurelia... CNBC'nin haberine göre çiftin 3 kızının ismi de Roma İmparatorlarından geliyor. Bunun nedeni Zuckerberg'in Antik Roma’dan çok etkilenmiş olması.

Aurelia adı Roma imparatoru Marcus Aurelius’a bir gönderme.

Zuckerberg'in ilk kızının adı Maxima, Latince Maximus’un bir versiyonu.

İkinci kızına, tarihin “en büyüleyici” figürlerinden biri olarak adlandırdığı Roma imparatoru Augustus Caesar’a atıfta bulunarak August adını verdi.



CNBC'ye göre Zuckerberg'in Roma ilgisi ilk kez baba olmadan çok önce başladı. New Yorker ile 2018 yılında yaptığı bir röportajda Zuckerberg, lisede Latince okurken Antik Roma’ya ilgi duymaya başladığını söyledi.

Zuckerberg ve Chan 2012 yılında evlendiklerinde de çift balayını Roma'da geçirdi.