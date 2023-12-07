Zuhal Olcay: Oyuncuların evliliği zor değil, evlilik başlı başına zor

Selçuk Yöntem (1976–1979), Zafer Olcay (1980–1987) ve Haluk Bilginer'le (1992–2004) evlenip boşanan, iş insanı Zafer Olcay'la ilişkisinden Ceren (42) adından bir kızı olan şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay, katıldığı programda bazı açıklamalarda bulundu.

"Oyuncuların evliliği zor değil, evlilik başlı başına zor"

Kendisi gibi oyuncu olan Selçuk Yöntem ve Haluk Bilgiler'le evlenip boşanan Olcay, "Oyuncuların evliliği zor değil, evlilik başlı başına zor. Karı kocanın ikisi de oyuncu olunca, ister istemez yarış oluyordur, olmaması mümkün değil. Eğer başabaş giden bir yetenek ve kariyerden söz ediyorsak hele, felaket bir şey. O başabaşlığı, akıllı ve güzel insanlar bir bütün yapıp, ailenin, tiyatronun yararına kullanır ve çok da güzel sonuçlar elde eder" dedi.

"Küçücük koridorda bir gelecek inşa etmişim "

Zuhal Olcay, doğup büyüdüğü Üsküdar Fıstıkağacı'ndaki evlerinin önünde geçerken, evin eşyalı olarak kiralık ilanını görüp, emlakçıyla evi gezdiğini açıkladı.

Çok yeni bir şey oldu, 1,5-2 ay önce o evin olduğu mahalleden geçerken evin mobilyalı olarak kiraya verildiği ilanını gördüm. 'Ben buraya girmek istiyorum' dedim. 25 yıllık emektar çalışanlarımla beraberdim, o evi bana gösteren emlakçı arkadaş kusura bakmasın. Eve girdim, bütün odaları dolaştım. Gömme dolaplar, mutfakdaki dolaplar, 30 yıl önce ayrılmışım o evden düşün. O koridora girdim, o koridorun çok iyi bir akustuği vardı, herkes evden gittikten sonra bütün kapıları kapatır saatlerce şarkı söylerdim. Bir baktım koridora, ne kadar küçük bir koridormuş. Zaten iki oda bir salon evdi. O koridorun içine onca hayali nasıl sığdırmışım şaştım kaldım. Çok enteresan bir şeydi. O küçücük koridorda bir gelecek inşa etmişim kendime farkında olmadan.

"Çok fazla destek gördüm ailemdem"

"Mutlu bir evde mi büyüdün?" sorusuna 66 yaşındaki sanatçı, "Çok değil. Anlaşamıyorlardı çok fazla, ikisi de birer birer baktığında çok tatlı insanlar ama maalesef yanlış cast. Dolayısıyla çok mutlu bir çocukluk geçirmedim. Haksızlık etmeyeyim, sanatçı olmamda, bu yolda eğitim almamda, hayallerimi gerçekleştirmem konusunda gördüğüm destek çok büyük, ailemde çok fazla sanatçı var. Çok fazla destek gördüm ailemden. Huzur içinde uyusunlar" yanıtını verdi.