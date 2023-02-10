Zuhal Topal: Dayım ve kuzeninim cansız bedenlerine ulaştılar

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Zuhal Topal da aldığı acı haberlerle sarsıldı. Dayısı, kuzeni ve arkadaşını kaybettiğini duyuran Topal, acısını bu sözlerle ifade etti:

"DAYIM VE KUZENİMİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞTILAR"

"Dayım ve kuzenimin cansız bedenlerine ulaştılar. Acıma öfkem, yasıma geride kalanlar için umudum karıştı. Allah’ım yaşam savaşı verenlerini kurtulan tüm vatandaşlarımızın ve canla başla çalışan tüm ekiplerin yardımcısı olsun. Arayan, soran herkese teşekkür ederim. Dualarım ülkem için. Hepimizin başı sağ olsun. Bu acının tarifi yok! Giden her can bizim ama daha 2 ay evvel tüm hafta beraber sohbet ettiğimiz, hayatından geçtiğimiz gencecik dünya iyisi Levent'in kaybı yüreğimi dağladı. Allah'ım ailesine sabırlar versin. Rabbim yakınlarını kaybeden herkese güç, derman, sabır ihsan eylesin.