Zuhal Topal tatil pozunu paylaştı! 'Yaş 48, yanlış anlaşılmasın' notunu düştü

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, Bodrum tatilinde yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme geldi. 2008 yılında müzisyen Korhan Saygıner ile evlenen ve 2013'te kızı Lina'yı kucağına alan Topal, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Sihirli Annem, Selena ve Geniş Aile gibi sevilen dizilerde rol alan başarılı sunucu, bu kez siyah bikinisiyle verdiği pozla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bronz teni ve fit görünümüyle dikkat çeken Topal, paylaşımına "Yaş 48, yanlış anlaşılmasın" notunu düşerek yaşına rağmen ne kadar formda olduğunu gösterdi.

Yeni sezon öncesinde enerji depolayan Zuhal Topal, tatil boyunca yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle etkileşimde kalmaya devam ediyor. Ünlü isim, hem televizyon kariyerindeki başarısıyla hem de benimsediği sağlıklı yaşam tarzıyla hayranlarına ilham veriyor.

Bir dönem fazla kilolarıyla gündeme gelen Zuhal Topal, geçirdiği inanılmaz değişimle hayranlarından tam not aldı. Uyguladığı beslenme düzeni ve sağlıklı yaşam tercihleri sayesinde 35 kilo veren Topal, formunun sırrını şu sözlerle açıklamıştı:

"Her gün 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı tüketiyorum. Bu, yorgunluğumu alıyor, vücudumu güçlendiriyor ve iştahımı dengelememe yardımcı oluyor. Sevdiğim işi yapmanın yanı sıra, bu küçük sırrımla enerjimi her zaman yüksek tutuyorum. Size de tavsiye ederim."