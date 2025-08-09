Zuhal Topal'dan Bodrum’da gece yarısı denizde eşine doğum günü sürprizi

"Sihirli Annem" ve "Geniş Aile" gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan başarılı sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, eşi Korhan Saygıner'in doğum gününü unutulmaz bir sürprizle kutladı. Topal, gece yarısı sahilde denize girerek bu romantik anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Topal'ın Instagram hikayesinde yer alan görüntüler, çiftin sade ve doğal bir ortamda geçirdiği keyifli vakti gözler önüne serdi. "Aşkın en doğal hali" yorumlarıyla beğeni toplayan kutlama, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Çiftin uzun yıllara dayanan mutlu birlikteliği de bu vesileyle yeniden gündeme geldi.

Kutlamaya kızları da dahil oldu. Sabah eşi ve babasına pasta götürdükleri anları da paylaşan Topal, "Nice beraber geçireceğimiz sağlıklı mutlu yıllara yaşlara yakışıklı babamız" notunu düşerek sevgisini dile getirdi.

Şu sıralar TV8'de yayınlanan "Yemekteyiz" programında sunuculuk yapan Zuhal Topal, ekran önündeki kariyerinin yanı sıra özel hayatından paylaşımlarıyla da izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.