Zuhal Topal'dan yaza veda pozları: "Bu yaz da böyle geçti gitti ömrümüzden"
Ünlü sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu, ailesiyle birlikte çıktığı keyifli tatillerle attı. Yaz boyunca hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok farklı yeri ziyaret eden Topal, eşi ve kızıyla birlikte geçirdiği neşeli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
"Sihirli Annem" ve "Geniş Aile" gibi sevilen yapımlardaki başarılı oyunculuk performanslarının yanı sıra, şimdilerde TV8'de yayımlanan "Yemekteyiz" programının sunuculuğunu yapan Zuhal Topal, yaz tatilinin ardından yeni sezona hazırlanıyor.
Yoğun geçen bir sezon öncesi enerji depolayan Topal, sosyal medya hesabından eşi Korhan Saygıner ve kızı Lina ile çekilmiş, yaza veda pozlarını paylaştı.
Ailece verdikleri samimi karelerin altına "Bu yaz da böyle geçti gitti ömrümüzden" notunu düşen ünlü isim, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.
Öte yandan, sosyal medyayı aktif kullanan Zuhal Topal, geçtiğimiz günlerde eşi Korhan Saygıner'in doğum gününü, gece yarısı sahilde denize girerek kutlamış ve bu romantik anları takipçileriyle paylaşmıştı.