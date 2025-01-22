Zuhal Topal'ın kızının arkadaşı ve ailesi de yangında hayatını kaybetti: "Ah pırlanta kalpli Elif'çim..."

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında ölenlerin sayısı 76'ya yaralı sayısı ise 51'e yükseldi. Türkiye'yi derinden sarsan yangın felaketi sonrası Zuhal Topal'dan da yürek yakan bir paylaşım geldi.

Sunucu Zuhal Topal Bolu yangınında hayatını kaybeden kızının arkadaşının fotoğrafını paylaştı. Topal acısını şu sözlerle anlattı:

“Ah pırlanta kalpli Elifçim,ah dünya tatlısı çocuğum; canın ağabeyini, yaşam sevinci dolu anneciğin Ebrucuğumuzu ve yetmiş üç canı daha hayattan koparan, sorumsuz, vicdansız, merhametsiz insan müsveddelerinin Rabbim hem bu dünyada hem ahirette cezalarını versin. Allahım yakınlarını kaybeden herkese bu tarifsiz acıya dayanma gücü versin. Cennette huzur içinde uyuyun. Ey suçu birbirine atmaya çalışan bu facianın sorumluları; derhal en ağır cezaları almanız temennisiyle!. Hepimizin başı sağolsun..”

Bu gönderiyi Instagram'da gör Zuhal Topal Saygıner (@zuhaltopal)'in paylaştığı bir gönderi

Topal’ın paylaşımına sosyal medyada; “Baş sağlığı diliyorum hepimizin acısı bu", "yarım kalan hikayeler”, “Kıyamam ya çok büyük acı yaşıyoruz küçücük çocuklarımız”, “Kalbimiz alev alev”, “Çok üzgünüm bütün olanlar için. ”, "Ah canım kuzular" şeklinde yorumlar geldi.