Zülfü Livaneli'den Cem Yılmaz'ın yeni filmine övgü: Senaryo ve yönetimde de ustalık düzeyi yakalamış

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği 'Do Not Disturb' 29 Eylül Cuma günü Netflix'te izleyicilerle buluştu. Film Netflix Türkiye'de en çok seyredilen film oldu. Zülfü Livaneli, sosyal medyada yaptığı paylaşımda filmin Cem Yılmaz sinemasında bir aşama olduğunu belirterek, senaryo ve yönetimde de ustalık düzeyini yakaladığını vurguladı.

"Oyunculuğu zaten tartışılmaz"

Livaneli, Twitter mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Do Not Disturb filmi Cem Yılmaz sinemasında bir aşama. Oyunculuğu zaten tartışılmaz. Senaryo ve yönetimde de ustalık düzeyi yakalamış. Filmin adının aksine tam da rahatsız etme ve hayatlarımız üzerine tekrar düşünme amacını gerçekleştirmiş. Cem’i ve emeği geçen herkesi candan kutluyorum"

Do Not Disturb filmi Cem Yılmaz sinemasında bir aşama. Oyunculuğu zaten tartışılmaz. Senaryo ve yönetimde de ustalık düzeyi yakalamış. Filmin adının aksine tam da rahatsız etme ve hayatlarımız üzerine tekrar düşünme amacını gerçekleştirmiş. Cem’i ve emeği geçen herkesi candan… pic.twitter.com/JkuR0SVPjU — Ömer Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) October 4, 2023

Filmde, pandemi sebebiyle işsiz kalıp karaya dönen Ayzek, sessiz sakin bir otelde gece vardiyasında başladığı işinin ilk gecesinde konukların peşine takılarak maceralara atılıyor. Hayatını düzene koyabilmek için attığı bu ilk adımda kendisini hiç beklemediği olayların merkezinde buluyor.