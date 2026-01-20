14 Şubat Sevgililer Günü için saat hediye etmek isteyenlere: 8 'zamansız' model
14 Şubat yaklaşıyor, kalpler heyecanla çarpıyor ve o meşhur 'Acaba ne alsam?' sorusu zihinlerde yankılanmaya başladı bile. Çikolatalar yenir biter, çiçekler ne yazık ki solar... Ama bir saat? İşte o, 'Seninle geçen her saniyem benim için çok kıymetli' demenin en şık ve kalıcı yolu... Peki nasıl bir model hediye edebilirsiniz?
Eğer bu Sevgililer Günü'nde 'zamanı' hediye etmek istiyorsanız, sevgilinizin bileğinden hiç çıkarmak istemeyeceği, modası asla geçmeyecek 8 'zamansız' saat modelini sizler için seçtik...
Just Cavalli JC1L371M0065 Altın Rengi Gümüş Çelik Kadın Kol Saati
Versace VRSCVEJL00822 Çelik Altın Rengi Kadın Kol Saati
Michael Kors Altın Rengi Kadın Kol Saati