2000'lerin ikonik aksesuarı geri döndü: Kalın kemerlerle sonbahar kombinleri
Moda dünyası, bir kez daha geçmişten ilham alıyor ve 2000'lerin en iddialı trendlerinden biri olan kalın kemerler geri dönüyor! Bir dönemin vazgeçilmezi olan bu aksesuarlar, şimdi modern dokunuşlarla yeniden gardıropların en gözde parçası haline geliyor...
İster belinizi vurgulamak, ister basit bir kombine cesur bir dokunuş katmak isteyin, kalın kemerler bu sonbahar ve kışın en güçlü stil silahınız olacak. İşte yapabileceğiniz kombinler...
Credit Instagram: @karahpope
Credit Pinterest: @hannahmiltiades
Credit Pinterest: @maximillian1901
Credit Pinterest: @Lucettegonzalez