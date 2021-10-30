2021-2022 en trend çizmeleri: 55 model ve çizme fiyatları

Sezon geçişlerinin en güzel yanlarından biri nedir? Tabi ki gardırop yenileme! Artık 2021-2022 kışı olduğuna göre, sizi soğuk havalardan koruyacak bazı yeni moda parçalarına yatırım yapmanın zamanı geldi. Kişisel moda stiliniz ne olursa olsun, bu sezon herkesin tarzına göre bir çizme modeli var. Ayrıca asla eskimeyen modeller de bu sezonun trendlerinden... Peki 2021-2022 sezonun trend çizme modelleri neler? 2021-2022 kış sezonundan her tarza ve bütçeye uygun en trend çizme modellerini sizler için derledik. (Ayrıca size ilham olması için çizmelerinizin üzerine kombinleyebileceğiniz en trend 41 kaban modelleri ve en trend 41 trençkot modelleri listelerimize de bakabilirsiniz)

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Aquazzura- Haki büzgü detaylı deri çizme 11.450,00 TL